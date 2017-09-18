В эти выходные, 23 и 24 сентября, на Даниловском рынке состоятся детская беговелогонка и благотворительный фуд-маркет. Планами на конец недели представители рынка поделились The Village.

В субботу, 23 сентября, на территории возле рынка в рамках «Осеннего маскарада» соорудят беговую трассу с препятствиями, где будут соревноваться дети от двух до четырех лет и их родители. Кроме того, дополнительные призы обещают за детский костюм, соответствующий тематике мероприятия. Также маленьких гостей здесь займут лепкой из пластилина, огромной раскраской и бассейном из шариков.

Соревнования продлятся с 10:00 до 14:00, участие платное — 600 рублей, обязательна регистрация и наличие собственной экипировки — беговела и шлема.

На следующий день на рынке состоится очередной благотворительный маркет «Смородиновая вечеринка». В рамках мероприятия Маша Цигаль, Ольга Медынич, Александр Пушной и другие российские знаменитости продадут сезонные заготовки собственного приготовления. Вырученные средства отдадут фонду «Созидание».

Вместе с тем здесь пройдут мастер-классы по декупажу и витражу. Организаторы обещают также благотворительную лотерею с призами.

Фуд-маркет начнется в 12:00, а закончится в 15:00. Вход свободный.