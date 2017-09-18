В Москве с 26 сентября по 3 ноября пройдет фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку». Об этом сообщает Colta.ru.

Площадками фестиваля послужат Большой театр, Московский театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, «Новая опера», «Геликон-опера», Камерный музыкальный театр имени Покровского и Московский детский музыкальный театр имени Натальи Сац.

Основным событием фестиваля станет мировая премьера реконструкции утраченной оперы Клаудио Монтеверди «Ариадна», воссозданной одним из ведущих специалистов по музыке эпохи барокко Эндрю Лоуренсом-Кингом.

Помимо спектаклей, в программе фестиваля запланированы режиссерские чтения, мастер-классы академии старинной оперы Opera Omnia, лаборатория молодых композиторов и драматургов «КоOPERAция», конференция Ассоциации музыкальных театров и гала-концерт, который состоится 3 ноября в Бетховенском зале Большого театра.

Расписание фестиваля «Видеть музыку» можно узнать по ссылке.