Лучшим спектаклем московского театрального сезона 2016–2017 стал «Царь Эдип» в постановке художественного руководителя Театра имени Вахтангова Римаса Туминаса. Он получил главную театральную премию страны «Хрустальную Турандот». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Награду за лучшую сценографию театрального сезона получил художник Адомасу Яцовскис за этот же спектакль.

Помимо этого, «Хрустальная Турандот» досталалась актрисе Инне Чуриковой за лучшую женскую роль в спектакле «Аудиенция», а костюмера Викторию Севрюкову признали лучшим художником по костюмам.

Лучшим актером стал народный артист России Виктор Раков. Ему присвоили этот титул за роль Комяги в спектакле «День опричника». Лучшим режиссером признали Сергея Женовача за постановку спектакля «Мастер и Маргарита».

Также награду «За долголетнее и доблестное служение театру» получил генеральный директор Международного театрального фестиваля имени Чехова Валерий Шадрин. Титул лучшего директора театра достался Кириллу Кроку —директору Вахтанговского театра.