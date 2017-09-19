В ГУМе с 21 сентября по 10 октября пройдет «Праздник урожая», на котором организуют ярмарку фермерских продуктов. Об этом The Village рассказали в пресс–службе универмага.

Участие в фестивале примут более 20 фермеров из России и СНГ — они представят овощи, фрукты, мед, орехи, сыры, мясные и рыбные деликатесы.

Некоторые продукты появятся в универмаге эксклюзивно, а наиболее популярные среди покупателей позиции останутся на прилавках ГУМа и после завершения ярмарки.