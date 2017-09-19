Арт-вечеринка Glich пройдет в пространстве «Известия Hall» 22 сентября. Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в Facebook.

Участники мероприятия увидят 500 картин от более чем 80 художников, 50 инсталляций, 20 корнер-шопов, 30 перформеров, 200 косплееров, десять музыкальных коллективов, шесть фэшн-показов, а также смогут поучаствовать в Kinky Show.

Публикация от Gl:)ch (@glich) Сен 17 2017 в 8:04 PDT

Также гостей мероприятия ждет Kinky Market — первая в России ярмарка кинки-товаров: белья, аксессуаров из кожи, перьев, металла и пластика, нарядов для костюмных вечеринок, а также эротических игрушек.

Арт-вечеринка Glich начнется в 20:00. Вход на мероприятие свободный. Более подробную информацию можно узнать здесь.