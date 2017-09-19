Российские туроператоры начнут продажу путевок на поездки по местам пребывания семьи императора Николая II. Об этом сообщает агентство «Москва».

Как рассказали в министерстве культуры, маршрут охватит великокняжеские усадьбы, резиденции, а также места паломничества императорской семьи. В него войдут Крым, Калуга, Орел, Калининград, Нижний Новгород, Вологда, Казань, Сыктывкар, Уфа, Тверь и другие города.

Первым этапом реализации проекта станет «Маршрут памяти императорской семьи» по городам, где в годы революции пострадали члены семьи Николая II. Также предусмотрен запуск детских экскурсий.

«50 лет назад у нас появилось „Золотое кольцо“, и потом десятки лет маршрутов, которые бы связывали памятники истории, культуры, важнейшие точки на нашей культурной карте — такие маршруты не создавались», — отметила замминистра культуры Алла Манилова.