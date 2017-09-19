Минкультуры анонсировало продажу турпутевок по местам паломничества семьи Николая II
Российские туроператоры начнут продажу путевок на поездки по местам пребывания семьи императора Николая II. Об этом сообщает агентство «Москва».
Как рассказали в министерстве культуры, маршрут охватит великокняжеские усадьбы, резиденции, а также места паломничества императорской семьи. В него войдут Крым, Калуга, Орел, Калининград, Нижний Новгород, Вологда, Казань, Сыктывкар, Уфа, Тверь и другие города.
Первым этапом реализации проекта станет «Маршрут памяти императорской семьи» по городам, где в годы революции пострадали члены семьи Николая II. Также предусмотрен запуск детских экскурсий.
«50 лет назад у нас появилось „Золотое кольцо“, и потом десятки лет маршрутов, которые бы связывали памятники истории, культуры, важнейшие точки на нашей культурной карте — такие маршруты не создавались», — отметила замминистра культуры Алла Манилова.
КомментарииПодписаться