Премия независимой музыки Jägermeister Music Awards открыла прием заявок на участие в конкурсе для начинающих музыкантов. Об этом The Village сообщили организаторы премии.

Победитель проекта, который определится по результатам интернет-голосования, выиграет сертификат на 100 тысяч рублей для приобретения музыкального оборудования. Также жюри премии, в которое войдут Mujuice и Артемий Троицкий, выберет обладателя Гран-при конкурса, предоставляющего право на съемку видеоклипа.

Кроме того, официальные партнеры премии отметят фаворитов спецпризами, а лучший артист по версии организаторов отправится в гастрольный тур.

Подать заявку на участие, загрузив свой трек, можно на сайте премии.