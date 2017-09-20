На площадке «МосАРТ» культурного центра «Ивановский» стартует новый проект — цикл урбанистических лекций «Образ Москвы».

Первое мероприятие, на котором выступит краевед Рустам Рахматуллин, пройдет 28 сентября в 19:30. Затем лекции планируется проводить один-два раза в месяц.

По словам организаторов, лекторы «расскажут о том, какими разными способами и под какими углами каждый из нас может смотреть на свой город, понимать и чувствовать его, исследовать и заново открывать для себя Москву».

Спикерами станут ученые-урбанисты, географы, историки и культурологи. Они расскажут о ландшафтных изменениях города на примере своих работ. Продолжительность лекции — около часа. После каждой лекции будут устраивать дискуссию.

Вход на публичные лекции свободный, но необходима регистрация.

Источник: организаторы цикла лекций «Образ Москвы»