Главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин объявил о запуске проекта «Синематека» — цикла кинопоказов и лекций, организованных «Искусством кино».

«У нас есть программы, фильмы и лекторы. Со всем этим мы будем путешествовать по всей стране», — рассказал Антон Долин.

Так, в первый блок фильмов вошли кинокартины «Зеркало» Андрея Тарковского и «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера.

Показы состоятся 13 и 14 октября в Москве (кинотеатр «Октябрь») и 21 и 22 октября в Петербурге (киноцентр «Родина»). Перед каждым сеансом с лекцией выступит Антон Долин.

Источник: Colta