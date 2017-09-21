На открытии танцевальной студии Дианы Вишневой Context Pro в здании «Бутылка» на острове Новая Голландия дали концерт, в ходе которого зрителям представили отрывок из балета «Нуреев» Кирилла Серебренникова.

Представление прошло вечером 20 сентября, во дворе «Бутылки» собралось около 500 зрителей. «Билетов не было: живая очередь тянулась в необозримые дали. Три этажа бутылки превратились в три зрительских яруса», — рассказал журналист Дмитрий Грозный.

Он также опубликовал видеозапись выступления.

СМИ писали, что балет Серебренникова перенесли по личному указанию министра культуры Владимира Мединского. Директор Большого театра Владимир Урин уточнил, что премьеру спектакля «Нуреев» отменили из-за неготовности балета. Ранее The Village публиковал фото и видео с финального прогона спектакля «Нуреев» в Большом театре. The Village также рассказывал, каким нападкам подвергались театральные проекты Кирилла Серебренникова.

Режиссер Кирилл Серебренников обвиняется в хищении 68 миллионов рублей. 4 сентября Мосгорсуд поместил его под домашний арест. Корреспонденты The Village пообщались с людьми, которые пришли к зданию суда поддержать режиссера.

Источник: Facebook Дмитрия Грозного