В Москве и других городах России с 27 октября по 6 ноября пройдет 11-й фестиваль отечественных и зарубежных анимационных мультфильмов.

В программе — 400 мультфильмов: новые короткометражки, студенческие и дебютные фильмы, зарубежные картины. Их покажут сеть кинотеатров «Московское кино», Центр документального кино, кинотеатры «Октябрь» и «Пионер», культурный центр «ЗИЛ». Увидеть картины можно будет, кроме того, в культурных центрах, библиотеках, парках и почтовых отделениях.

Также на базе КЦ «ЗИЛ» откроется развлекательно-образовательная площадка «Фабрика мультфильмов», где организуют порядка 30 мастер-классов для взрослых и детей. Здесь же пройдут интенсивы с профессиональными мультипликаторами.

Вместе с тем организаторы подготовили специальную программу и для других городов. Так, 4 и 5 ноября в Екатеринбурге, Казани, Калининграде и Санкт-Петербурге зрители увидят лучшие анимационные картины.

Полная программа мероприятий доступна на сайте фестиваля.

Источник: сайт Большого фестиваля мультфильмов