В пятницу, 22 сентября, в Москве начинается гастрономический фестиваль «Московские сезоны». Об этом The Village сообщили в пресс-службе оргкомитета фестиваля.

«На 23 фестивальных площадках, а также на региональных и межрегиональных ярмарках, на ярмарках выходного дня и в розничных сетевых магазинах посетителей ждет широчайший ассортимент свежих фермерских продуктов из 40 российских регионов», — рассказали в организации.

На улице Кузнецкий Мост организуют рыбный рынок, где представят 460 видов рыбы, на Тверской улице — большую сырную ярмарку, а на площади Революции — дни Краснодарского края. Также в рамках фестиваля проведут концерты, представления, кулинарные мастер-классы, фуд-шоу, экскурсии и лекции. Ознакомиться с полной программой мероприятий можно по ссылке.

«Золотая осень» будет идти с 22 сентября по 8 октября.