В фойе на втором этаже Театра на Таганке 30 сентября откроется интерактивный музей в память о Юрии Любимове.

В день открытия в музее в 17:00 покажут короткометражный фильм о жизни и творческом пути режиссера. А в 19:00 на основной сцене пройдет спектакль «Добрый человек из Сезуана» по цене в один рубль.

Кроме того, в рекреационных зонах установят сенсорные панели — с их помощью гости пройдут виртуальный тур по театру.

В честь столетней годовщины Любимова праздничные мероприятия организуют в Российской государственной библиотеке искусств — 28 и 29 сентября здесь пройдет научная конференция по творчеству театрального деятеля. В Большом театре 30 сентября состоится концерт «Посвящение Любимову», а в консерватории 3 октября — фортепианный концерт Андраша Шиффа «In Memoriam Юрия Любимова».

О всех театральных событиях осени читайте в гиде The Village.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы