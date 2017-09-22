В Москве и Санкт–Петербурге пройдет пятый международный фестиваль современной хореографии Context, создателем которого является балерина Диана Вишнёва. Об этом The Village рассказали организаторы мероприятия.

Гости увидят премьеру балета Asunder, спектакль Green Bride в исполнении американских артистов, а труппа Эрика Готье исполнит балет «Нижинский». Среди участников фестиваля — балетмейстеры с мировым именем: Ханс ван Манен, Марко Гёкке, Гойо Монтеро, Джастин Пек.

В программе, кроме того, запланированы кинопоказы, мастер–классы и лекции о современном танце, театральной фотографии и танцевальной критике. Также здесь организуют двухдневный воркшоп, участники которого могут выиграть грант на создание собственной постановки или стажировку в лондонской студии.

Открытие фестиваля пройдет 12 ноября в Музыкальном театре имени Немировича–Данченко, другие события в Москве организуют на площадках Гоголь–центра и Театра имени Моссовета, они продлятся до 15 ноября. В Санкт–Петербурге мероприятия состоятся с 16 по 19 ноября на сценах БДТ имени Товстоногова, музея «Эрарта» и Мариинского театра.

С полной программой выступлений можно ознакомиться на сайте фестиваля, а билеты доступны здесь.

Источник: пресс–служба Context