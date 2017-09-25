В рамках фестиваля «Золотая осень» с 25 сентября по 8 октября ежедневно организуют более 30 бесплатных пешеходных экскурсий по Москве.

Например, экскурсию «Советский общепит» проведут по улицам, где располагались столовые для рабочих. Вместе с тем участникам расскажут, что ели члены партии и в каких ресторанах ужинала советская богема. Старт прогулок — на улице Новый Арбат, 13, и в Столешникове переулке, 6. В будни начало экскурсий — в 18:00, а в выходные — в 14:00 и 17:00.

Полная программа мероприятий — здесь.

Фестиваль «Золотая осень» проходит в Москве с 22 сентября по 8 октября. На Тверской площади в рамках фестиваля организована сырная ярмарка.

Источник: сайт мэрии Москвы