В музее имени Пушкина открылся «Инклюзивный фестиваль». В его рамках пройдут уроки жестового языка, пластические мастер-классы, экскурсии для незрячих посетителей, а также детей и взрослых с когнитивными особенностями.

«В процессе социально-художественной акции „Земля, на которой мы живем“ под руководством М. Г. Дрезниной, родителям и детям будет предложено нарисовать на листке любимое место на Земле и все, что им на ней дорого. Итогом станет большое общее панно, объединяющее людей разных национальностей, социального положения, возраста и профессий. Цель проекта — сконцентрировать внимание детей и взрослых на теме существования человека на Земле, его настоящем и будущем, а также помочь детям стать ближе к миру взрослых, а взрослым лучше видеть и понимать проблемы и потребности детей и подростков», — рассказали организаторы фестиваля.

В рамках фестиваля также проведут научно-практическую конференцию. Ее основной темой которой станет формирование доступной среды в музейном пространстве.

Фестиваль продлится до 1 октября. Вход туда будет бесплатным для посетителей с инвалидностью. Остальным понадобится входной билет в музей.

Источник: пресс-служба ГМИИ имени Пушкина