С 1 октября в «Парке ремесел» на ВДНХ стартуют тематические экскурсии с дегустацией сыров, кофе и меда.

В ходе экскурсий посетителям расскажут об особенностях архитектуры и отделки сохранившихся павильонов, конюшен, манежа и выводного круга с трибунами для зрителей, которые находятся в «Парке ремесел».

На мероприятии также пройдут дегустации и мастер-классы. Например, в лаборатории кофе Smart Coffee гостям расскажут о новых тенденциях мировой кофейной индустрии, покажут, как обжаривается и хранится кофе.

В школе сыроделия Олеси Шевчук посетители узнают о ремесленных сырах: их происхождении, способе приготовления, процессе созревания, сочетании с вином. Гости смогут продегустировать сыры.

В мастерской меда и подарков Hello, Honey расскажут про производство меда, отличия его сортов, покажут видео с пасек. Каждый участник сможет расфасовать по баночке меда для себя, а также сделать свечу из пчелиного воска и забрать ее с собой.

Экскурсии будут проходить каждое воскресенье с 1 октября. Они будут начинаться в 12:00 и заканчиваться в 14:30. Стоимость участия — 1 600 рублей.

Источник: пресс-служба АО «ВДНХ»