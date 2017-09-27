На территории павильона «Медиацентр» в парке «Зарядье» 29 сентября откроется выставка «Русская Арктика».

На выставке представят предметы, привезенные из арктических экспедиций. Также в экспозиции имеются авторские рисунки путешественников Федора Конюхова и Федора Решетникова.

Кроме того, посетители увидят северное сияние, созданное на специальном экране. Здесь же покажут фильмы о культуре и быте народов севера. А для детей установят полярную станцию, где можно рисовать и анимировать свои рисунки. Помимо всего, гости могут поработать радистами, передавая сообщения азбукой Морзе на специальном оборудовании.

По понедельникам выставка работает с 14:00 до 20:00, в остальные дни — с 10:00 до 20:00. Продлится мероприятие до 15 февраля.

Источник: портал мэрии Москвы