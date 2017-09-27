Туристический сервис Booking.com проанализировал рекомендации своих пользователей и составил рейтинг самых гостеприимных городов России.

Место Город

Казань

Москва

Санкт-Петербург

Краснодар

Калининград

Ростов-на-Дону

Воронеж

Новосибирск

Ярославль

Нижний Новгород

К плюсам столицы Татарстана пользователи отнесли уникальную архитектуру, транспортную доступность, самобытную кухню и радушие жителей. В свою очередь, Москва и Петербург привлекают туристов культурной жизнью, историческим наследием и городской инфраструктурой.

Источник: Lenta.ru