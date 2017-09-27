Самые гостеприимные города России
Туристический сервис Booking.com проанализировал рекомендации своих пользователей и составил рейтинг самых гостеприимных городов России.
Место
Город
Казань
Москва
Санкт-Петербург
Краснодар
Калининград
Ростов-на-Дону
Воронеж
Новосибирск
Ярославль
Нижний Новгород
К плюсам столицы Татарстана пользователи отнесли уникальную архитектуру, транспортную доступность, самобытную кухню и радушие жителей. В свою очередь, Москва и Петербург привлекают туристов культурной жизнью, историческим наследием и городской инфраструктурой.
Источник: Lenta.ru
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