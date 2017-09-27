С 28 сентября по 10 октября в 33 российских городах покажут фильмы XX Манхэттенского фестиваля короткометражного кино.

В России фестиваль смогут посетить жители Архангельска, Великого Новгорода, Владивостока, Вологды, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Кирова, Костромы, Красноярска, Курска, Магнитогорска, Москвы, Мурманска, Нягани, Нижнего Новгорода, Новокузнецка, Омска, Перми, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Смоленска, Стерлитамака, Сургута, Тольятти, Тюмени, Уфы, Челябинска и Ярославля

В программе — десять фильмов-финалистов из Великобритании, Грузии, Испании, Италии, Латвии, Новой Зеландии, Сирии, США и Швейцарии.

На каждом сеансе гости смогут проголосовать за понравившуюся работу, победителя объявят 9 октября.

В Москве показы пройдут в кинотеатре «Пионер». Билеты на мероприятия можно приобрести здесь.

Источник: Colta.ru