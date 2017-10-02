С октября пользователи могут слушать в фоновом режиме до 60 минут аудиозаписей в сутки. Со временем лимит снизят до 30 минут. Для отмены ограничения пользователю необходимо оформить в приложении Boom подписку стоимостью 149 рублей в месяц. Она также отключает рекламу в веб-версии соцсетей и позволяет сохранять музыку для офлайн-прослушивания в приложениях.

В веб-версиях «ВКонтакте» и «Одноклассников» прослушивание музыки не ограничивается.

Новые правила прослушивания музыки продиктованы условиями соглашения холдинга с правообладателями, среди которых значатся Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment и Merlin Network.