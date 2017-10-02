В ближайшую субботу, 7 октября, в саду «Эрмитаж» состоится грузинский фестиваль «Тбилисоба».

В программе — мастер-классы по приготовлению чурчхелы и других блюд грузинской кухни, а также по национальным танцам Грузии.

Кроме того, здесь организуют выставку традиционных сувениров, шоу-рум дизайнеров из Грузии и показ картины «Мимино».

Пока для взрослых посетителей пройдет лекция о грузинском письме и языке, детей займут гигантской раскраской по мотивам народных сказок.

На протяжении всего праздника, который продлится с 12:00 до 20:00, в саду будет работать фуд-корт. Вход на мероприятие свободный.

Источник: страница фестиваля в Facebook