В Битцевском лесу пройдет кросс «Лисья гора»
В субботу, 7 октября, в Битцевском лесу состоится кросс «Лисья гора». Забеги пройдут на дистанциях от 2 до 8 километров.
Старты делятся на женские и мужские и проходят отдельно в зависимости от возрастной категории. Начало мероприятия — в 10:00, окончание всех соревнований запланировано на 15:00.
За первые три места организаторы обещают денежные призы.
Стоимость участия в кроссе — 500 рублей. Зарегистрироваться можно здесь.
Источник: сайт кросса
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