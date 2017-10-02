В субботу, 7 октября, в Битцевском лесу состоится кросс «Лисья гора». Забеги пройдут на дистанциях от 2 до 8 километров.

Старты делятся на женские и мужские и проходят отдельно в зависимости от возрастной категории. Начало мероприятия — в 10:00, окончание всех соревнований запланировано на 15:00.

За первые три места организаторы обещают денежные призы.

Стоимость участия в кроссе — 500 рублей. Зарегистрироваться можно здесь.

Источник: сайт кросса