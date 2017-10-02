В Иностранке пройдет фестиваль американской и иберийской культур
В Библиотеке иностранной литературы имени Рудомино в субботу, 7 октября, пройдет фестиваль американской и иберийской культуры «День открытий».
В программе — публичные чтения, кулинарные мастер-классы, кинопоказы, разговорные клубы и встречи с носителями языка.
Кроме того, организаторы обещают квест по экспедициям Христофора Колумба, букккроссинг книг на испанском и английском языках, а также детские мероприятия.
Фестиваль продолжится с 12:00 до 20:00. С полной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.
Источник: представители Иностранки
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