В Библиотеке иностранной литературы имени Рудомино в субботу, 7 октября, пройдет фестиваль американской и иберийской культуры «День открытий».

В программе — публичные чтения, кулинарные мастер-классы, кинопоказы, разговорные клубы и встречи с носителями языка.

Кроме того, организаторы обещают квест по экспедициям Христофора Колумба, букккроссинг книг на испанском и английском языках, а также детские мероприятия.

Фестиваль продолжится с 12:00 до 20:00. С полной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.

Источник: представители Иностранки