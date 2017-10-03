16 октября в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» состоится торжественная церемония вскрытия самой большой тыквы России.

Делать это планируют бензопилой. На церемонии тыквовод из Москвы Александр Чусов измерит количество нитратов в тыкве, и, если плод окажется безопасным, мякоть раздадут гостям.

Семена гигантской тыквы фермер заберет себе. При желании семена сорта «Гигант Атлантики» гости мероприятия смогут купить у хозяина тыквы.

Тыква весит 432 килограмма. Овощ внесли в «Книгу рекордов России».

Церемония начнется в 17:00.

Источник: пресс-служба Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород»