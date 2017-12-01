С 13 по 17 декабря в музее современного искусства «Гараж» и Центре документального кино пройдет кинофестиваль американского артхауса.

В программу «2A17: American Arthouse Film Festival» вошли десять фильмов, затрагивающих темы идентичности и межкультурного диалога. Среди представленных картин — «Счастливчик» с Дэвидом Линчем и Гарри Дином Стэнтоном, «Непокой» про людей с синдромом хронической усталости, а также «Пляжные крысы» Элайзы Хиттман, получившей приз за лучшую режиссуру на фестивале «Сандэнс».

Восемь из десяти лент программы представят в России впервые. Все фильмы покажут на английском языке с русскими субтитрами. С программой и расписанием фестиваля можно ознакомиться на сайте мероприятия.

Источник: представители фестиваля