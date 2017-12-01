Фестиваль Signal анонсировал новогоднюю вечеринку Signal New Year в пространстве Artplay. Она пройдет с 31 декабря по 2 января.

На странице мероприятия в фейсбуке говорится, что вечеринка объединит несколько площадок центра дизайна Artplay в «сложное многоуровневое пространство с дополненной реальностью, медиа-арт скульптурами и инсталляциями».

На вечеринке будет три танцпола с продолжительностью лайнапов от 12 до 48 часов. Имена музыкантов объявят позднее.

Первый фестиваль музыки и архитектуры Signal состоялся в августе этого года рядом с деревней Никола-Ленивец в Калужской области.