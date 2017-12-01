7 декабря в Столешниковом переулке, дом 9, строение 5 откроется центр Гиляровского. Это пятый филиал Музея Москвы. Центр назвали в честь писателя и журналиста Владимира Гиляровского, который жил в соседнем доме.

Открытие центра приурочено к 162-летию со дня рождения писателя и 121-летию Музея Москвы. С 7 по 12 декабря в центре покажут короткометражные фильмы о столице. Кинопоказы пройдут в рамках фестиваля «Гиляйфест», который пройдет впервые.

По словам директора Музея Москвы Алины Сапрыкиной, проект посвящен необычным фильмам молодых режиссеров, а также картинам, представленным ранее на ведущих европейских фестивалях.

Помимо этого, в центре пройдут мастер-классы под названием «Как снимать Москву». Их проведут известные российские кинематографисты. Вход на все мероприятия бесплатный, по предварительной регистрации.

С программой «Гиляйфеста» можно ознакомиться здесь.

Владимир Гиляровский известен своими рассказами и произведениями о быте, нравах и обычаях жителей Москвы.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы