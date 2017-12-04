Социальная сеть «ВКонтакте» начала ограничивать прослушивание музыки по решению правообладателей.

При попытке воспроизвести отдельные композиции соцсеть предлагает купить подписку для получения доступа. Ранее подобные ограничения применялись только в отношении музыкальных альбомов и треков, размещенных перед официальным релизом.

Как рассказали представители соцсети изданию vc.ru, нововведение позволило достигнуть компромисса с правообладателями, которые согласились вернуть изъятые ранее треки в обмен на возможность закрывать их от пользователей без подписки.

«Все зависит от каждого конкретного трека, альбома и правообладателя, но, как правило, речь идет о предпремьерных релизах для обладателей подписки», — пояснили во «ВКонтакте».

В октябре «ВКонтакте» ограничила время фонового прослушивания музыки в приложении до 60 минут в сутки, снизив этот лимит в ноябре до 30 минут.

Источник: iGuides, vc.ru