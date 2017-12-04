«ВКонтакте» расширила ограничения на прослушивание музыки
Социальная сеть «ВКонтакте» начала ограничивать прослушивание музыки по решению правообладателей.
При попытке воспроизвести отдельные композиции соцсеть предлагает купить подписку для получения доступа. Ранее подобные ограничения применялись только в отношении музыкальных альбомов и треков, размещенных перед официальным релизом.
Как рассказали представители соцсети изданию vc.ru, нововведение позволило достигнуть компромисса с правообладателями, которые согласились вернуть изъятые ранее треки в обмен на возможность закрывать их от пользователей без подписки.
«Все зависит от каждого конкретного трека, альбома и правообладателя, но, как правило, речь идет о предпремьерных релизах для обладателей подписки», — пояснили во «ВКонтакте».
В октябре «ВКонтакте» ограничила время фонового прослушивания музыки в приложении до 60 минут в сутки, снизив этот лимит в ноябре до 30 минут.
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