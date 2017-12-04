В павильоне № 28 на ВДНХ открылся интерактивный музей «Пчеловодство».

В комплексе, расположившемся на площади 200 квадратных метров, можно будет познакомиться с жизнью пчел и процессом создания меда. Для этого в музее используются мультимедийные панели и 3D-очки, демонстрируются научно-популярный и анимационный фильмы о пчелах.

Также в музее установлен прозрачный улей с живыми пчелами, которые в летнее время будут свободно перемещаться по территории ВДНХ. Кроме того, здесь планируется проводить образовательные проекты, экскурсии и дегустации. Так, в кафе и фирменном магазине музея представлено более 100 видов меда.

Источник: представители музея