В клубе Squat 3/4 16 декабря состоится очередная вечеринка Loshadka Party.

«Массовый кураж и торжество сексуальности, красоты и индивидуальности, неконтролируемая вакханалия и настоящий парад любви», — описывают предстоящее шоу организаторы.

Подробности программы станут известны позже. Сейчас участие подтвердили Dj Kosinus, Kirill Vychkin и Dark Horse от Dioza Show.

На входе будет действовать фейс-контроль и дресс-код.

Продлится мероприятие с 23:30 16 декабря до 6:30 17 декабря. Билеты стоимостью в тысячу рублей можно купить здесь.

Loshadka Party — это серия эпатажных вечеринок, которые стартовали в Санкт-Петербурге в 2009 году. Мероприятие известно своими фрик-шоу, контрастной музыкальной программой и громкими привозами.

Источник: «ВКонтакте»