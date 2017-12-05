8 декабря в парке Горького стартуют «Стереопятницы Яндекс.Музыки».

Выступления будут проходить на танцевальной площадке под куполом Alpbau. Например, в эту пятницу со своими сетами выступит Kirill Slepuha — участник проекта KIIDA, резидент лейбла Afrojack.

Помимо этого, на «стереопятницах» свои сеты представят Matvey Emerson, Anatoly Ice и другие музыканты. Организаторы обещают, что каждую неделю за пультом будет новый диджей.

Вечеринки будут начинаться в 20:00, следить за анонсами выступлений можно на сайте проекта.

Источник: пресс-служба «Яндекса»