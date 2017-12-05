На улице Чаянова на участке от 2-й Тверской-Ямской до 4-й Тверской-Ямской ввели двустороннее движение.

Ожидается, что новая схема движения позволит перераспределить транспортные потоки, а также ликвидировать заторы на повороте с улицы Чаянова на 2-ю Тверскую-Ямскую. В ЦОДД подчеркнули, что необходимые дорожные знаки уже установлены.

ЦОДД рекомендует водителям быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Источник: ЦОДД