На улице Чаянова в центре Москвы ввели двустороннее движение
На улице Чаянова на участке от 2-й Тверской-Ямской до 4-й Тверской-Ямской ввели двустороннее движение.
Ожидается, что новая схема движения позволит перераспределить транспортные потоки, а также ликвидировать заторы на повороте с улицы Чаянова на 2-ю Тверскую-Ямскую. В ЦОДД подчеркнули, что необходимые дорожные знаки уже установлены.
ЦОДД рекомендует водителям быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Источник: ЦОДД
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