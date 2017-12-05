В «Аптекарском огороде» 23 и 28 декабря пройдут Дни Чарли Чаплина в рамках фестиваля шедевров немого кино. Зрителям покажут первую полнометражную режиссерскую работу Чаплина «Малыш» и короткометражную ленту «Музыкальная карьера Чарли Чаплина».

Показ фильмов будет сопровождаться фортепианными импровизациями тапера Филиппа Чельцова на рояле XIX века. Музыкальное сопровождение призвано раскрыть образ Чарли Чаплина с самых неожиданных сторон, и создать цельное и высокохудожественное музыкальное сопровождение шедевров немого кино.

Начало мероприятий запланировано на 20:00. Билеты можно приобрести онлайн и в кассе «Аптекарского огорода».

Источник: пресс-служба «Аптекарского огорода»