Лауреатом литературной премии «Русский Букер» в 2017 году стала Александра Николаенко, автор книги «Убить Бобрыкина. История одного убийства». Премию впервые присудили за дебютный роман.

В конкурсе участвовали художественные книги, опубликованные в период с 16 июня 2016 года по 15 июня 2017 года. В состав жюри вошли прошлогодний лауреат Петр Алешковский, поэт Алексей Пурин, литературовед Артем Скворцов, прозаик и лауреат «Русского Букера» 2015 года Александр Снегирев и директор Пензенской областной библиотеки Марина Осипова.

Николаенко достанется приз в 1,5 миллиона рублей, финалистам — Михаилу Гиголашвили, Игорю Малышеву, Владимиру Медведеву, Александру Мелихову и Дмитрию Новикову — по 150 тысяч рублей.

Источник: «Горький»