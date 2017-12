Группа Nick Cave & The Bad Seeds летом 2018 года даст два концерта в России.

25 июля группа выступит в петербургском клубе А2, а 27 июля — в московском Stadium. С 8 декабря билеты поступят в продажу на официальном сайте Ника Кейва, а также на kassir.ru.

Ник Кейв основал рок-группу Nick Cave & The Bad Seeds в 1983 году в Мельбурне.

Кейв неоднократно давал концерты в России с The Bad Seeds, проектом Grinderman и соло. Последние сольные выступление прошли в мае 2015 года. В июле того же года погиб один из сыновей музыканта. О трагедии рассказывается в фильме «One More Time With Feeling», приуроченном к выходу альбома «Skeleton Tree» в 2016 году. На данный момент это последний студийный альбом Nick Cave & The Bad Seeds.

В ноябре 2017 года Nick Cave & The Bad Seeds сыграли два концерта в Израиле. За это музыканты подверглись острой критике со стороны активистов движения BDS (Boycott, Divestment and Sanctions), выступающего за бойкот и изоляцию Израиля. Среди наиболее активных критиков был один из основателей Pink Floyd Роджер Уотерс. Накануне концертов в Тель-Авиве Ник Кейв собрал пресс-конференцию, на которой заявил, что выступающие в Израиле музыканты «вынуждены проходить через публичное унижение со стороны Роджера Уотерса и компании».

Источник: страница Nick Cave & The Bad Seeds на фейсбуке, Pitchfork