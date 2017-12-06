Самые популярные песни 2017 года
Специалисты сервиса «Яндекс.Музыка» назвали самые популярные среди российских пользователей песни 2017 года.
Место
Песня
Эд Ширан — «Shape of You»
Burito — «По волнам»
Imagine Dragons — «Believer»
Luis Fonsi feat. Daddy Yankee — «Despacito»
Loboda — «Случайная»
Charlie Puth — «Attention»
Portugal. The Man — «Feel It Still»
Artik & Asti — «Неделимы»
Imagine Dragons — «Thunder»
Лидером в этом году стал певец Эд Ширан. Сам исполнитель, его песня «Shape of You» и альбом «÷» занимают первые места в общероссийских рейтингах «Яндекс.Музыки». Больше других пользователей песню «Shape of You» послушала жительница Москвы Наталья Юркень. Она включала композицию 1 213 раз, то есть примерно трижды в день.
Другой пользователь из Москвы за последние 11 месяцев переслушал песни 10 711 разных исполнителей, а в среднем по 31 новому артисту каждый день.
Прослушать все песни из рейтинга можно в плейлисте «Яндекс.Музыки».
Источник: пресс-служба «Яндекса»
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