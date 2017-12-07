8 и 9 декабря в Москве состоится акция «День без турникетов». В рамках акции пройдут бесплатные экскурсии более чем на 40 столичных предприятиях.

Гостям заводов и фабрик расскажут, как производят самолеты, гаджеты, косметику, молочные продукты и многое другое. «Предприятия — участники акции предлагают гостям познакомиться с историей производства, увидеть музеи заводов и фабрик, вникнуть в детали технологических процессов», — рассказал руководитель столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Алексей Фурсин.

Для участия в экскурсиях нужно зарегистрироваться на сайте ГБУ «Малый бизнес Москвы». В одну группу могут войти до 30 человек. Каждая экскурсия длится около часа. Регистрация участников закроется в пятницу, 8 декабря, в 09:00. Список всех компаний — участниц акции есть на сайте ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Акция «День без турникетов» впервые прошла в Москве в 2012 году. В этом году экскурсии решили возобновить.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы