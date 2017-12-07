Просветительский проект Arzamas запустил аудиоприложение для смартфонов.

Сейчас в нем доступно около 100 часов лекций и других аудиоматериалов об истории культуры, которые выходили на сайте Arzamas либо были подготовлены специально для радио.

Приложение состоит из трех разделов. В «Курсах» собраны лекции по истории, филологии, истории искусства и другим гуманитарным наукам. В «Подкаст» включены записи программы «Комплекс неполноценности», в которой редакторы общаются с учеными-гуманитариями. А в «Материалах» находятся аудиоверсии текстов с сайта, архивные записи, комментарии исследователей и рассказы ученых.

Бесплатное приложение доступно пользователям iOS и Android. Для полного доступа к содержимому и еженедельным обновлениям требуется подписка, которая стоит 149 рублей в месяц, или 1 090 рублей в год.

Источник: Arzamas , «Интерфакс»