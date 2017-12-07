Корпорация Apple подвела итоги 2017 года и назвала самые скачиваемые приложения, музыку и фильмы в своих российских сервисах.

Первые четыре строчки топа бесплатных приложений для iPhone не претерпели за год изменений, а вот Viber, занимавший в 2016 году пятое место, потерял три позиции и оказался на восьмой строчке. YouTube переместился с десятого места на шестую строчку, седьмым стало ранее не входившее в топ-10 «Яндекс.Такси», а мессенджер Telegram оказался 11-м.

Место Приложение

Самыми популярными платными приложениями для iPhone стали фоторедакторы Glitché и Afterlight. На третье место попал определитель телефонных номеров PhoneRadar.

Место Приложение

В музыкальных сервисах Apple лидером по композициям стал трек «Тает лед» группы «Грибы», альбом которой стал девятым по популярности. Второе место среди песен заняла «Shape of You» британца Эда Ширана, третья строчка — у «Despacito» Луиса Фонси и Дэдди Янки.

Самым прослушиваемым альбомом стал «Если че, я Баха» казахстанского рэпера Jah Khalib. На шестом месте в рейтинге оказалась Loboda с релизом «H2LO», а на восьмом месте расположился «Горгород» Оксимирона.

Место Альбом

Jah Khalib — «Если че, я Баха»

Imagine Dragons — «Evolve»

Скриптонит — «Праздник на улице 36»

The Weeknd — «Starboy»

Ноггано — «Лакшери»

Самым покупаемым фильмом в российском iTunes стала фантастическая картина «Пассажиры» с Крисом Прэттом и Дженнифер Лоуренс. Единственным отечественным фильмом в топ-20 оказалось «Время первых». При этом «Притяжение» Федора Бондарчука заняло 21-ю строчку.

Место Фильм

«Пассажиры»

«Босс-молокосос»

«Моана»

«Меч короля Артура»

«Время первых»

Ранее сервис «Яндекс.Музыка» назвал самые популярные среди своих пользователей песни 2017 года.

Источники: App Store, iTunes