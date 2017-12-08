Директор Большого театра Владимир Урин сообщил о планах провести очередные показы балета «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова в мае 2018 года.

Премьера постановки состоится на этих выходных, 9 и 10 декабря. «Пожелайте нам завтра удачи. Надеемся, что зрители с интересом воспримут», — заявил Урин на пресс-брифинге.

Премьерные показы балета «Нуреев» об отношениях выдающихся танцовщиков XX века Рудольфа Нуреева и Эрика Бруна должны были пройти с 11 по 14 июля. По данным СМИ, премьеру балета Кирилла Серебренникова перенесли по личному указанию министра культуры Владимира Мединского. В министерстве подтвердили, что глава ведомства обсуждал постановку с директором Большого театра Владимиром Уриным. В свою очередь, Урин уточнил, что премьеру спектакля отменили из-за его неготовности. 23 августа Серебренникова отправили под домашний арест по делу о хищении бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» режиссера.

Ранее The Village публиковал фото и видео с финального прогона спектакля «Нуреев» в Большом театре, а также рассказывал, каким нападкам подвергались театральные проекты Кирилла Серебренникова.

Источник: агентство «Москва»