В Москву приедет Санта-Клаус из Лапландии. Он будет находиться в столице с 22 по 24 декабря. Его временной резиденцией станет Тверская площадь.

Санта станет гостем фестиваля «Путешествие в Рождество». Он поздравит жителей столицы с Новым годом. Пообщаться и сфотографироваться с ним все желающие смогут в часы работы площадки — в будни с 11:00 до 21:00 и в выходные с 10:00 до 22:00.

Кроме того, Санта примет участие в двух театральных постановках — «Снежной мельнице» и «Ангелах Рождества», которые пройдут в «Сказочном театре» на Тверской площади 22, 23 и 24 декабря.

Те, кому не удастся встретить Санту с 22 по 24 декабря, смогут в другие дни отправить письмо с пожеланиями в его официальную резиденцию. Для этого на Тверской площади установят специальный домик.

Вдобавок к этому 9 декабря якутский Дед Мороз Чысхаан поздравит москвичей с наступающим праздником. Встретиться с Чысхааном можно будет с 13:00 до 19:00 на «Дне НеДальнего Востока» в саду «Эрмитаж». Там также выступят мастера искусств, танцевальные коллективы и эстрадные исполнители, которые познакомят гостей с традициями жителей Дальнего Востока.

С 22 декабря по 14 января в Москве в пятый раз пройдет фестиваль «Путешествие в Рождество». Темой праздника, который отметят на 70 площадках, в этом году станет театр. В программе — спектакли, концерты, мастер-классы, традиционные ярмарки и другие развлечения.

Чем заняться на фестивале «Путешествие в Рождество», читайте в нашем материале.

Источник: агентство «Москва»