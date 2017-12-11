На Манежной площади в течение месяца будут показывать световые шоу
На фасаде Центрального выставочного зала «Манеж» в Москве представят цикл световых шоу, посвященных Году экологии, Новому году и Рождеству.
Главным персонажем инсталляций первой части цикла станет Голем как собирательный образ разрушительных технологических достижений, противостоящих природе. Новогодние инсталляции расскажут о создании подарков в резиденции Деда Мороза, а к Рождеству на здании Манежа появятся звездное небо и восход солнца, символизирующий рождение Иисуса Христа.
Двухчасовые шоу планируют проводить ежедневно с 11 декабря до 10 января с 20:00.
Источник: сайт мэрии Москвы
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