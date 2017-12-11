На фасаде Центрального выставочного зала «Манеж» в Москве представят цикл световых шоу, посвященных Году экологии, Новому году и Рождеству.

Главным персонажем инсталляций первой части цикла станет Голем как собирательный образ разрушительных технологических достижений, противостоящих природе. Новогодние инсталляции расскажут о создании подарков в резиденции Деда Мороза, а к Рождеству на здании Манежа появятся звездное небо и восход солнца, символизирующий рождение Иисуса Христа.

Двухчасовые шоу планируют проводить ежедневно с 11 декабря до 10 января с 20:00.

Источник: сайт мэрии Москвы