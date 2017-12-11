15 декабря в клубе Brooklyn Hall состоится ночной фестиваль «Для нас».

Хедлайнером мероприятия станет Boulevard Depo (Артем Шатохин) — российский хип-хоп-исполнитель из Уфы. Главный сет сыграет White Punk. Также на фестивале выступят Noa, Rocket, Gone.Fludd, LA LE. Помимо этого, в программе заявлены секретные гости, имена которых станут известны уже на вечеринке.

Фестиваль пройдет по адресу: улица Дербеневская, 20, строение 25, на территории бизнес-парка «Кожевники», станция метро «Павелецкая». Начало — в 23:00. Купить билеты, а также узнать более подробную информацию о мероприятии можно здесь.

Источник: официальная страница мероприятия во «ВКонтакте»