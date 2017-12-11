На Парке ремесел ВДНХ 16 и 17 декабря пройдет новогодняя ярмарка дизайнерских подарков.

Здесь можно будет приобрести сувениры ремесленных мастерских, елочные украшения из стекла и дерева ручной работы, рождественские венки, подсвечники, подносы, гирлянды, панно и елки.

Помимо всего, на маркете представят новогодние картины, декоративные блюда, органическую косметику, мед, варенье и травяной чай.

В программе также — тематические мастер-классы по изготовлению елочных украшений, рождественских венков и по росписи фигурки символа 2018 года — собаки.

Мероприятия продлятся обо дня с 11:00 до 20:00. Вход на ярмарку бесплатный. Отдельно все же придется заплатить за мастер-классы.

Источник: пресс-служба ВДНХ