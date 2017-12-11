На «Экомаркете» в Конькове в воскресенье, 17 декабря, отметят День Испании.

Познакомиться с национальной кухней можно будет на кулинарных мастер-классах, где научат готовить паэлью (в 16:00) и пинчос (в 18:00).

В танцевальной программе — выступление студии Dominicana Dance. Гостей также научат танцевать сальсу и бачату. Праздник пройдет в сопровождении музыки струнной гитары.

Вход на мероприятие свободный.

Источник: представители «Экомаркета»