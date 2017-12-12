С 17 декабря по 8 января в парке «Зарядье» пройдет научная новогодняя программа.

Например, на занятиях в павильоне «Заповедное посольство» всем желающим расскажут, почему у Деда Мороза красный нос, откуда взялась Снегурочка, а также как приготовить молекулярную икру.

В лабораториях «Заповедного посольства» гостям парка предложат поучаствовать в научных экспериментах. Там расскажут, как получить горячий иней из кристаллов ацетата натрия, а также в чем секрет Деда Мороза и почему он не замерзает зимой.

Кроме того, с 30 декабря по 11 января в парке бесплатно покажут интерактивные новогодние спектакли «Сюрприз Деда Мороза», «Мороз Красный Нос» и «Приключения Кощея Бессмертного». Гости парка смогут поучаствовать в мастер-классе по изготовлению елочных игрушек, карнавальных корон и масок.

С полной программой праздничных мероприятий можно ознакомиться здесь.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы