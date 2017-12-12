16 декабря в пространстве Soulful Loft состоится третий предновогодний арт-аукцион Artoholics.

На нем все желающие смогут купить произведения современного искусства. На аукционе представят 52 работы 38 художников. Стартовая цена работ будет варьироваться от 2 до 20 тысяч рублей.

Аукцион пройдет в формате арт-вечеринки. На ней выступят диджеи и музыканты. Также на аукционе будет действовать собственная валюта, которую можно будет потратить в местном баре или в pop up магазине. Гости вечеринки также смогут сделать татуировку от студии LoveLifeTattoo.

Мероприятие пройдет по адресу: Мясницкая улица 13, строение 20. Начало — в 19:00. Вход свободный. Более подробную информацию об аукционе можно узнать здесь.

Источник: пресс-служба Artoholics