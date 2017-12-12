На Даниловском рынке с 13 по 15 декабря будет работать индийский базар. Мероприятие организовали Евразийский противораковый фонд «EACF» и Евразийская федерация онкологии вместе с командой рынка.

На фестивале для посетителей выступят индийские коллективы, а также приготовят национальные индийские блюда. На рынке можно будет примерить индийскую одежду, сделать роспись хной и поучаствовать в лотерее.

В декабре на Даниловском открывают тематические ярмарки и устраивают концерты уличных музыкантов, спектакли для детей и фотосессии с Дедом Морозом.

Источник: представители Даниловского рынка