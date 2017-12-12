17, 23 и 24 декабря на «Экомаркете» в Конькове пройдут новогодние мероприятия.

Например, родители и их дети смогут принять участие в мастер-классе по росписи имбирных пряников. Вход платный. Стоимость мастер-класса 400 рублей. 23 декабря состоится детский мастер-класс по изготовлению стеклянных елочных игрушек. Вход свободный, но нужна регистрация. Также 24 декабря пройдет бесплатный мастер-класс по изготовлению елочных игрушек из дерева.

Вдобавок к этому, гости «Экомаркета» смогут посетить новогодний детский спектакль «Самый счастливый осьминог». Зрители узнают, откуда появились осьминоги и в чем загадка их природы. Вход свободный, но нужна регистрация.

«Экомаркет» находится по адресу: улица Профсоюзная, 126, корпус 3.

Источник: пресс-служба «Экомаркета»